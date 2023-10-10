الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد رصف وتطوير كورنيش شنوان الجديد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفي، صباح اليوم، بجولة ميدانية موسعة لتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بقطاع الطرق نظرًا لأهميته وحيويته وكونه شريان التنمية لحدمة مواطني وأهالي المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم والباجور، وممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، والمستشار الهندسي للمحافظة. 

محافظ المنوفية يتفقد أعمال كوبري شنوان بطول 550 مترا 

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بشبين الكوم بطول 550 متر،وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، حيث جاري تكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وتهيئة الموقع العام تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية وتركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار، ومن المقرر البدء في تركيب بلاط الإنترلوك والبلاطات الخرسانية المطبوعة والبرجولات والأعمدة الديكورية والمساحات الخضراء عقب الانتهاء من أعمال رصف الطريق بطول 2 كم.

محافظ المنوفية يكلف برفع كافة التراكمات ونواتج الهدم لتحقيق السيولة المرورية 


وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات ونواتج التطوير أول بأول لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة كونه طريق حيوي وهام، مؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال كوبري الباجور 

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير بكوبري الباجور العلوى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور غلى أنه تم الانتهاء من أعمال صب البلاطات الخرسانية بالاتجاه القادم من الباجور لمدينة شبين الكوم بنسبة تنفيذ 65% تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وقد وجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات أمام الشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن كونه محور مرورى هام يربط مدينة الباجور بشبين الكوم.
هذا وتفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع بورسعيدبالباجور بطول 1 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة الطريق وتكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وجاري تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات مياة الأمطار تمهيدا للبدء في أعمال الرصف وكلف المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والأعمدة المتهالكة بالطريق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وخلال جولته التفقدية، أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا برئيس شركة مياة الشرب والصرف والصحى موجها بسرعة الانتهاء من أعمال نقل خطوط المياة لتسريع الأعمال التحضيرية للبدء فى أعمال الرصف وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة. 

وفى سياق متصل، وإنطلاقًا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية، تفقد محافظ المنوفية مقر قطاع تحسين البيئة لبحث إمكانية الاستغلال الأمثل وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، موجهًا المستشار الهندسي للمحافظة بإجراء رفع مساحى للموقع والبدء فى إجراءات الطرح أمام المستثمرين لإقامة أنشطة تجارية وإدارية نظرا لموقعه المتميز، بالإضافة إلى إجراءات طرح موقف مصر بقويسنا على مساحة 1000 متر لاستغلاله بما يعود بالنفع العام.

فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بالباجور بطول 1.5 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تكسير الطبقات الأسفلتية القديمة وجاري إنشاء أرصفة جانبية وبلدورات بطول الشارع ووجه المحافظ بسرعة البدء فى أعمال توريدات الأعمدة الديكورية وإزالة كافة الإشغالات وذلك ضمن خطة توسعة الطريق، وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أن اعتمادات خطة الرصف بلغت مايزيد عن  56 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والتى تضم رصف وتطوير 3 شوارع رئيسية " بورسعيد – الجيش – شارع المصرف".

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا برصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن لإحداث سيولة مرورية وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة.

 هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد مدرسة التربية الفكرية ومؤسسة تربية البنات ومدرسة المتفوقين بسرس الليان.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية كوبري الباجور كوبير شنوان الجديد أعمال رصف الطرق

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