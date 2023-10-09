الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: لجان لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكل المدارس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مدير مديرية التربية والتعليم، مدير الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، وممثل عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، تتولى اللجنة المرور على كل الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة، وذلك للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على تفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل المدارس والالتزام بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.


كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الحي ومدير إدارة التربية والتعليم المختص، وعدد 2 باحث بكل من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، إدارة التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية المختصة، وإدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، على أن تتولى اللجنة متابعة العملية التعليمية والتفتيش المالي والإداري على المدارس بدائرة المحافظة وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل كل مدرسة، وكذا تهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي علي سير العملية التعليمية، على أن يتم رصد أي سلبيات وإعداد تقرير بأعمال اللجنة، لاتخاذ اللازم في ضوء ذلك.

مرور اللجنة الفرعية على مختلف مدارس المحافظة 


وفي ذات السياق وتفعيلًا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، قامت اليوم اللجنة الفرعية بالمرور على عدد من المدارس بنطاق مركز ومدينة قويسنا للوقوف على الحالة العامة للمدارس وانتظام سير العملية التعليمية، هذا وتواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدوري على كل المدارس بأنحاء مراكز ومدن المحافظة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية لجان فرعية ضبط المدارس المتابعة الدورية للعملية التعليميه

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