رسميًا.. الأهلي يعين محمد شوقي نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، عقب اجتماعه اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.. وقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.

موعد مباراة الأهلي في السوبر ليج الأفريقي



يأتي ذلك، بعد الأداء المميز والبداية القوية لنادي الأهلي، مطلع الموسم الجاري (2023/2024)، سواء على المستوى المحلى وتحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين أمام المصري والإسماعيلي 4/0 و3/1، جعلته في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، خلفا المتصدرين مودرن فيوتشر برصيد 9 نقاط، ثم سموحة وزد وبيراميدز برصيد 7 نقاط لكل منهما حيث لا يزال يمتلك المارد الأحمر، مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية.

أما على المستوى القاري، بلغ الفريق الأحمر مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كما أصبح الفوز بالثلاثيات والرباعية، كلمة السر على مدار المباريات الماضية.

وتعد بطولة السوبر "ليج" «الدوري الإفريقي»، هي الأولى تاريخيا وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي «كاف»، خلال الموسم الجاري (نسخة 2023/2024)، التي يشارك فيها المارد الأحمر، بعد نتائجه المميزة بالقارة السمراء، على مدار السنوات الماضية، ووصوله لنهائيات 4 مرات متتالية وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في ثلاثة نسخ أعوام 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن الشهير على ستاد القاهرة الدولي بقاضية محمد مجدي أفشة.

وكذلك (في نسخة 2021)، على حساب كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي بنتيجة 3/0، وأخيرا (نسخة 2023) على حساب الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3/2).