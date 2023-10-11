الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

19 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية رقابية تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل ومطابقة الخبز المنتج للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 19 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير إدارة التموين بالمركز ومباحث التموين ومفتشي التموين ومفتشي الأغذية شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن حمله اليوم، استهدفت ضبط مخالفات الأسواق والمخابز بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ محضرًا تموينيًا للمخابز جاءت على النحو التالي: ٤ محاضر عدم وجود شهادة صحية و٣ محاضر نقص وزن و٤ محاضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل و٨ محاضر عدم مطابقة للمواصفات وتم تحرير المحاضر والمخالفات بمعرفة  صالح محمد صالح مدير مكتب تموين حلوه ومالك مدير مكتب تموين ابوان، كما تمكنت حملة تموينية من ضبط ٥٠ كرتونة خل و٩ شكائر أعلاف و١٣ لفة عصائر بدون فواتير بحضور مفتش الأغذية بالإدارة الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حملات تموينية مكبرة

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوى المواطنين وفرض الانضباط التمويني على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري تهدف إلى ضبط الأسعار والعمل على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا
المنيا تحرير 19 محضر تمويني حملة تفتيشية الاسواق والمخابز مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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