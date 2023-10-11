البروفات كلمة السر.. لماذا أنهى كمال الطويل علاقته الفنية بالعندليب؟ (فيديو)

بدأ الموسيقار كمال الطويل حياته الفنية من خلال أول لحن قدمه للإذاعة المصرية، للمطربة فايدة كمال من خلال تلحين دعاء ديني بعنوان "يارب"، ثم لحن للمطرب محمد قنديل والمطربة سعاد مكاوي، ويعتبر هذا التعاون خطوة هامة في بداية مسيرة “الطويل” الفنية.

وغير صحيح أن أغنية "على قد الشوق" هي أول ألحانه للمطرب "عبدالحليم"، ولكن قصيدة "لقاء" هيا الاولى والتي قدمها عبدالحليم حافظ في الإذاعة ولكنها لم تنال الشهرة وقتها، رغم أنه قدم للعندليب ألحان كثيرة لكنهم اختلفوا، لان “عبد الحليم” كان يعطي أوامر وملاحظات للفرقة داخل الاستوديو كانه الملحن وهو ما أغضب “الطويل” اكتر من مرة وفي النهاية فاض به الكيل.

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