اعترافات المتهم بقتل صديقه في مسكنه بالمرج: "عندي أزمة مالية"

أدلى المتهم بقتل صديقه سمكري السيارات في منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

اعترافات المتهم

وقال المتهم أنه يمر بأزمة مالية ومهدد بالحبس ولذلك ترك منزله ولجأ لصديقه الذي لم يخذله وطلب منه المكوث معه في منزله، ولكن عندما رأي أنه لديه أموال حاول فك أزمته وسرقة المبلغ، ولكنه خوفًا من اكتشاف أمره خاصة أنه الوحيد الذي يسكن معه اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه، فطعنه أربعة طعنات نافذة في الجسم أنهت حياته على الفور وتركه وفر هاربًا.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة سمكرى سيارات بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

نتائج التحقيقات

بعد التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج، تم ضبطه.



تم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من المُتحصلات الواقعة بمسكنه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم.