الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل صديقه في مسكنه بالمرج: "عندي أزمة مالية"

متهم
متهم

أدلى المتهم بقتل صديقه سمكري السيارات في منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

اعترافات المتهم

وقال المتهم أنه يمر بأزمة مالية ومهدد بالحبس ولذلك ترك منزله ولجأ لصديقه الذي لم يخذله وطلب منه المكوث معه في منزله، ولكن عندما رأي أنه لديه أموال حاول فك أزمته وسرقة المبلغ، ولكنه خوفًا من اكتشاف أمره خاصة أنه الوحيد الذي يسكن معه اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه، فطعنه أربعة طعنات نافذة في الجسم أنهت حياته على الفور وتركه وفر هاربًا.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة سمكرى سيارات بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

 نتائج التحقيقات

بعد التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج، تم ضبطه.

تم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من المُتحصلات الواقعة بمسكنه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم.

المرج نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج سمكرى سيارات المبلغ المالى

مواد متعلقة

تجديد حبس المتهم بقتل شاب ذبحًا داخل شقة سكنية فى المرج

حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من الاستروكس والحشيش فى المرج

اعترافات المتهمين بقتل شاب بطلق نارى فى المرج

الأكثر قراءة

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

جميلة إسماعيل تتراجع عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

إجمالي السعر والرسوم.. تكلفة استخراج جواز سفر 2023 أونلاين

الأزهر يطالب الحكومات العربية والإسلامية بموقف موحد فى وجه الدعم الغربى اللاإنساني للكيان الصهيونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة الأردني: بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين في حرب العبور في فيلم اسرائيلي

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات حربية إسرائيلية تقصف غرب غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس