محلل سياسى يوضح سبب قرار "نتنياهو " بتشكيل حكومة طوارئ

علق الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ فى خضم الحرب المندلعة مع الفصائل الفلسطينية.

القفز على فكرة الانقسام

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تشكيل حكومة طوارئ وبعيدًا عن فكرة تقاسم الخسائر أو الفشل هو عملية من أجل القفز على فكرة الانقسام، لمحاولة استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومته وشعبه وجيشه.

وأضاف رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية أنه وبعد 7 أكتوبر كان هناك إحساس عميق لدى الجمهور الإسرائيلي أن حكومته ودولته وجيشه تخلوا عنه، ويبدو أن النقاش الداخلي سيصل إلى نهاياته إذا تم تشكيل هذه الحكومة؛ لكي يبدو أن الجمهور الإسرائيلي توحد من جديد، وأن النقاش توقف عن الإصلاحات القضائية ومن هو المسئول.

مجلس حرب إسرائيلي

وتابع: "والآن إسرائيل بمجلس حرب ينضم إليه أعضاء الكنيست لهم خبرة عسكرية هائلة ليسدوا نقص عدم الخبرة، لأن نتنياهو عمليًا ليس عنده وزراء ذوو خبرة عسكرية".

وكان أعلن حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم كافة وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ، فى خضم الحرب المندلعة مع الفصائل الفلسطينية.

وبعد اجتماع تم في تل بيب وشارك فيه نتنياهو، أصدر حزب الليكود بيانًا أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب.

وجاء في البيان: "كل قادة الائتلاف، بلا استثناء، يدعمون تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية، وكُلف رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل على تأليفها".