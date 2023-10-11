الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد": انطلاق فعاليات المنصة التعليمية "معا نتواصل".. السبت

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أنه بدءا من السبت المقبل ستنطلق فعاليات المنصة التعليمية “معا نتواصل” والتي يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.


وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يبدأ بتقديم الحصص التفاعلية للتلاميذ من الرابع حتى السادس الابتدائى حسب الجدول المرفق، وذلك بالاستعانة بنخبة متميزة من المعلمين الأكفاء المتميزين ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة، مع إتاحة دخول الطلاب من الصف الرابع والخامس السادس من خلال الإيميل الموحد وكلمة المرور الخاص به.


يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية. 
 

وكيل التعليم يؤكد تقديم سبل الدعم للطلاب

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة امامهم لخلق اجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا.

 

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمدرسة اللغات الرسمية بموط يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية. 


وخلال متابعته سير منظومة العمل اطمأن وكيل التعليم على المستوى التحصيلى للطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة بقاعات رياض الأطفال  فضلا عن انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

 

وكيل التعليم يوجه بسرعة سعد العجز بالمدارس النائية

وأصدر المهندس سيد عبد العزيز عطيه وكيل التعليم بالوادى الجديد، تعليمات مشددة بسرعة سد العجز بمدارس القرى النائية بإدارة الداخلة التعليمية.

 

وكيل التعليم الوادي الجديد فعاليات المنصة التعليمية معا نتواصل لدعم طلاب المحافظة المعلمين الأكفاء المتميزين

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