ضبط المتهم بقتل شخص ببورسعيد بسبب دراجة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال والفحص وبسؤال والدته أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو فى حقه، قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.