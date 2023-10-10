الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 82 ألف حكم قضائى متنوع فى 24 ساعة

الحملات الأمنية
الحملات الأمنية

تواصل أجهزة  وزارة الداخلية  حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 259 قضية مخدرات، و147 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 82867 حكما قضائيا متنوعا.

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (259) قضية مواد مخدرة بإجمالى (290) متهما ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (150.130 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (42.750 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (24.565 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (16.306 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (3.590 كيلو جرام). كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1.255 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (657 جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (74 جراما).عدد (21) أمبول لمخدر الكيتامين عدد (1068) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهما).. وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف. (20) بندقية آلية.(21) بندقية خرطوش.(8) طبنجات. (97) فرد محلى.(4035) طلقة مختلفة الأعيرة. (20) خزينة متنوعة. (215) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82867) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (340) حكم جناية.(26670) حكم حبس جزئى.(4456) حكم حبس مستأنف.(40455) حكم غرامة.(10946) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (تشكيل عصابى) ضم (متهمين) ارتكبا واقعتين. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (24) متهما. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (265) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19178) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

الحملات الأمنية وضبط الخارجين على القانون حائزي الأسلحة النارية حملة أمنية مواد مخدرة وزارة الداخلية

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