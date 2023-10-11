الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص باختناق فى حريق شقة بمنطقة الهرم

اختناق
اختناق

أصيب شخص باختناق، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق  شقة في أبراج العاصمة خلف سنترال الهرم بمحافظة الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب خلف السنترال، وانتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحادث وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع ببرج رقم 3 المكون من 9 طوابق.

وأسفر عن ذلك اختناق شخص بالدخان وتم نقله إلى المستشفى، وتمت السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

اختناق أبراج العاصمة سنترال الهرم محافظة الجيزة سيارات إطفاء شقة سكنية

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