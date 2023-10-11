الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى سالمان: رسالة السيسى بشأن أمن مصر القومى "قوية ومعبرة"

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها إلى الشعب المصري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، قوية وبعثت رسالة للجميع بأن أمن مصر القومي خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة، ولن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينيون التفريط في أراضيهم.

وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، وظهر ذلك واضحًا في كل المحافل الدولية، بالإضافة إلى اتصالاته على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية الحالية حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني.

وقف تدهور الأوضاع في المنطقة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية تعمل بكثير من الاهتمام لوقف تدهور الأوضاع في المنطقة، للحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى أمن المنطقة بأكملها.

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وأشار النائب مصطفى سالمان إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في استقرار المنطقة، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح الجميع.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي لا يمكن التخلي عنه، والدعم مستمر لن يتوقف.

تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع

وطالب النائب مصطفى سالمان المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذى استمر لعقود طويلة، والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد الخميس.

وقالت الوزيرة إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة "بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

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