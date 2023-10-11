الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة علاجية مجانية بكفر ربيع في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنظيم مديرية الصحة اليوم الأربعاء قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز ومدينة تلا وتستمر حتى غدٍ الخميس 12 أكتوبر، وتخدم قرى "كفر ربيع، طنوب، صفط جدام، العزب المجاورة"، وتشمل القافلة جميع التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للأهالي للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لتخفيف العبء عن كاهلهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

تخصصات القافلة بقرية كفر ربيع 

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة تشمل تخصصات (الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

محافظ المنوفية يوجه بتقديم التيسيرات وتذليل العقبات

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة للقوافل الطبية لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

ويتم ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر والفئات الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتوفير حياة كريمة. 

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الأسر الأولى بالرعاية قافلة مجانيه بقرية كفر ربيع مركز تلا

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