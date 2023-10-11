الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": دفع أعمال الطرق ومحطات الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة

مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال المتبقية من محطة رفع الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس، وكذا تابع الأعمال الجارية بمحطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين، وذلك بهدف دفع الأعمال لاستكمال منظومة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس.

 توجيه بتكثيف الأعمال 

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بطول 10 كم وعرض 75 مترا، والذي يربط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي حيث أعطي رئيس الجهاز توجيهات فورية لجميع الشركات العاملة بالموقع بضرورة تكثيف الأعمال على مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من أعمال المحور وافتتاحه بشكل كامل أمام السكان في أسرع وقت، نظرًا لأهميته حيث يعتبر من المحاور الرئيسية لتنمية منطقة بيت الوطن.

أعمال الطرق الجارية

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بحى جاردينيا، مؤكدًا أثناء المرور ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع مناطق القطع بالطرق التى تنتج عن أى أعمال، بجانب ضرورة عمل صيانة دورية للمسطحات الخضراء وأعمال الزراعة بجميع الأحياء.

ثم استكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.

يذكر أن المدن الجديدة على مستوي الجمهورية تشهد مشروعات ضخمة لتأهيلها وإدراجها ضمن الحزام العمرانى للدولة وتوفير بيئة جاذبة للسكان، لزيادة الرقعة المأهولة على مستوى محافظات الجمهورية وامتداداتها الصحراوية على نحو يخفف من الكثافة السكانية فى المدن الرئيسية ويحد من الضغط على شبكة الخدمات والمرافق.

 

القاهرة الجديدة الصرف الصحي منطقة الأندلس اعمال الطرق جهاز تنمية مدينة القاهرة

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

حُرّاس أرض الفيروز.. «الدستور» تستعرض تضحيات ومجهودات قبائل سيناء فى مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية

السيسى وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

الأكثر قراءة

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

اليوم الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

الجارديان: انقسام فى الرأى العام الأمريكى حول الأحداث فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته