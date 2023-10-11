الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أنف وثلاث عيون" ينضم للقائمة المبدئية لأفلام موسم رأس السنة السينمائي

أبطال فيلم أنف وثلاث
أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

بدأ المخرج أمير رمسيس، عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد “أنف وثلاث عيون” وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر بموسم رأس السنة السينمائي 2024. 

وكان أبطال فيلم “أنف وثلاث عيون” قد انتهوا من تصويره يوم الأحد الماضي بعد ثلاثة أشهر متواصلة من التصوير. 

فيلم  أنف وثلاث عيون معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. 

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023 وتحديدا في أواخر  شهر ديسمبر المقبل. 

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون 


فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

قصة فيلم أنف وثلاث عيون


تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

 


وكان  الفنان ظافر العابدين قد عبر عن سعادته بالاشتراك في فيلم "أنف وثلاث عيون"، والذي يعد معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

 

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