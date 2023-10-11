الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة كفر الشيخ" تقود حملة للمرور على المنشآت الصحية بـ"فوه"

الزيارة
الزيارة

قادت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، حملة مرور على عدد من المنشأت الصحية بمركز ومدينة فوه، قد رافقها فيها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولي، مدير عام إدارة الطب الوقائي.

 

وكيلة الوزارة توجه تلافي السلبيات بمنشآت فوه الصحية

حيث قامت وكيلة وزارة الصحة والوفد المرافق لها  بالمرور على وحدة السالمية، والمركز الطبي الحضري، ومستشفى فوه المركزي، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنشآت الطبية.

وخلال هذه الحملة، تم رصد الفريق لبعض السلبيات وتم التلافي على رأس العمل، وقد عقدت وكيلة الوزارة اجتماعًا بمستشفى فوه المركزي تم خلاله مناقشة آليات رفع كفاءة المستشفى، والتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والعمل على رفع كفاءة المنشآت جنبًا إلى جنب مع رفع كفاءة الفريق الصحي، وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين إلى أعلى مستوى ممكن من الجودة.

ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية برية لا صيفر بمركز سيدي سالم على مدار يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 12 عيادات متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1497 مواطن خلال اليومين.

وتم أيضًا إجراء 137 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 6 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ673 مواطن، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ65 مواطن خلال القافلة.

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