الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن ونتنياهو يبحثان مسار الدعم الأمريكي لإسرائيل لمواجهة حماس

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيًا، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا ضرورة إدانة كل الدول "الفظائع التي ترتكبها حماس"، شارحا مسار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، تحدثا "بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالولايات المتحدة) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم تحديث حول الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل".

وأضاف البيان، أن بايدن أوضح خلال الاتصال أنه تلقى إحاطة من فريق الأمن القومي، بشأن تطورات الوضع في إسرائيل، وشرح بالتفصيل الدعم الأمريكي الذي وصل أو الذي سيكون في طريقه قريبا ليشمل الذخيرة وصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وأكبر حاملة طائرات في العالم وغيرها من المعدات الدفاعية.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة قيام جميع الدول "بإدانة الفظائع الوحشية التي ترتكبها حماس بشكل لا لبس فيه، والتي تشبه الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش منذ سنوات عدة"، وفق تعبيره.

من جانبه، قدم نتنياهو تحديثا لبايدن بشأن الوضع في إسرائيل، و"روح الشعب الإسرائيلي وهم يتحدون لحماية بلدهم وشعبهم ضد حماس وجميع التهديدات الأخرى"، وفق بيان البيت الأبيض.

واتفق بايدن ونتياهو على التحدث مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وكان بايدن تعهد في خطاب تليفزيوني، الثلاثاء،  بتقديم الدعم الثابت لإسرائيل، واصفا الهجوم الذي شنته حماس والذي خلف ما يقرب من 1200 قتيل بأنه "عمل من الشر المطلق"، وأكد أن بعض 14 من المواطنين الأمريكيين هم جزء من العديد من المحتجزين كرهائن حاليا.

وصول أول دعم عسكري أمريكي لإسرائيل

وفجر الأربعاء، هبطت طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى إسرائيل في قاعدة نفاتيم العسكرية، بالتزامن مع إرسال حاملة الطائرات الأولى "جيرالد ر. فورد" الأمريكية والسفن المرافقة لها إلى المياه الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في البنتاجون قوله: "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن".

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الجيش الأمريكى: وصول حاملة الطائرات "جيرالد" إلى شرق المتوسط

ويأتي هذا الإعلان أيضا عقب ما صرحت به مصادر في البنتاجون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الدفاع الأمريكية سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبا.

​جو بايدن بنيامين نتنياهو الدعم الامريكي لإسرائيل مواجهة حماس حرب غزة عملية “طوفان الأقصى”

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