الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: تصريحات بايدن محاولة للتغطية على إجرام إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

أدانت حركة حماس التصريحات "التحريضية" للرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرة إياها محاولة "للتغطية على إجرام" الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وأفادت الحركة، في بيان، أن "هذه التصريحات محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء شعبنا، حيث لم يقم بالإشارة مطلقا في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد شعبنا بدم بارد".

 

وأضافت حماس: "نستنكر بشدة التصريحات التحريضية التي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا".

 

وتابعت: "لقد حمل خطاب الرئيس بايدن مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال إحلالي عنصري بغيض".

 

وشددت الحركة أنها "حركة تحرر وطني، تقاتل على أرضنا المحتلة ضد احتلال صهيوني بشع، وتدافع عن شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير".

 

وكان بايدن دان في وقت سابق هجمات حماس على إسرائيل، واعتبرها "شرا مطلقا"، معربا في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن لنشر مزيد من الموارد العسكرية في المنطقة.

 

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، منددا بهجوم حماس، واصفا ما أقدمت عليه الحركة بـ"الفظائع الإرهابية".

حركة حماس جو بايدن بايدن إسرائيل الفلسطينيين غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى وعلاقتها بحرب أكتوبر

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

مواقيت الصلاة فى مصر الأربعاء 11 أكتوبر 2023 وفقا لهيئة المساحة

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. الاحتلال يشن غارات على أكثر من 70 هدفا فى حى التفاح بقطاع غزة

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة