حماس: تصريحات بايدن محاولة للتغطية على إجرام إسرائيل

أدانت حركة حماس التصريحات "التحريضية" للرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرة إياها محاولة "للتغطية على إجرام" الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت الحركة، في بيان، أن "هذه التصريحات محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء شعبنا، حيث لم يقم بالإشارة مطلقا في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد شعبنا بدم بارد".

وأضافت حماس: "نستنكر بشدة التصريحات التحريضية التي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا".

وتابعت: "لقد حمل خطاب الرئيس بايدن مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال إحلالي عنصري بغيض".

وشددت الحركة أنها "حركة تحرر وطني، تقاتل على أرضنا المحتلة ضد احتلال صهيوني بشع، وتدافع عن شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير".

وكان بايدن دان في وقت سابق هجمات حماس على إسرائيل، واعتبرها "شرا مطلقا"، معربا في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن لنشر مزيد من الموارد العسكرية في المنطقة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، منددا بهجوم حماس، واصفا ما أقدمت عليه الحركة بـ"الفظائع الإرهابية".