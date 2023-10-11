منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية".. شجاعة إعلامية حين فر المراسلين

أصبحت منى عوكل مراسل القاهرة الإخبارية في غزة من أشهر المراسلين في المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من التغطيات القوية والهامة والصعبة التي قدمتها والمواقف التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

قناة القاهرة الإخبارية

ظهرت منى قوية شجاعة في تقديم رسالتها الإعلامية ولم تهب طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولعل من أهم مواقفها الشجاعة قبل يومين حين وقفت لتقدم رسالتها الإعلامية بالرغم من تحذيرات الاحتلال بتفجير البرج الذي تتواجد فيه الوكالات الإعلامية وبالرغم من فرار باقي القنوات الفضائية إلا أنها ظلت قوية راسخة تقدم رسالتها في مشهد أشاد به الجميع.

وبعدها قطعت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف.

وقالت: "المشهد أكثر سوداوية وخطر، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمن هذه المناطق المنطقة التي تحد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية".

وأضافت: "السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

وتابعت: "المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي هناك تعليمات أنها ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة".

ثم أنهت المراسلة المداخلة سريعا بعد أن طلب منها مغادرة المبنى.