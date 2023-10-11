الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية".. شجاعة إعلامية حين فر المراسلين

منى عوكل
منى عوكل

أصبحت منى عوكل مراسل القاهرة الإخبارية في غزة من أشهر المراسلين في المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من التغطيات القوية والهامة والصعبة التي قدمتها والمواقف التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

قناة القاهرة الإخبارية 

ظهرت منى قوية شجاعة في تقديم رسالتها الإعلامية ولم تهب طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولعل من أهم مواقفها الشجاعة قبل يومين حين وقفت لتقدم رسالتها الإعلامية بالرغم من تحذيرات الاحتلال بتفجير البرج الذي تتواجد فيه الوكالات الإعلامية وبالرغم من فرار باقي القنوات الفضائية إلا أنها ظلت قوية راسخة تقدم رسالتها في مشهد أشاد به الجميع.

 

وبعدها قطعت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف.

 

وقالت: "المشهد أكثر سوداوية وخطر، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمن هذه المناطق المنطقة التي تحد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية".

 

وأضافت: "السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

 

وتابعت: "المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي هناك تعليمات أنها ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة".

 

 ثم أنهت المراسلة المداخلة سريعا بعد أن طلب منها مغادرة المبنى.

قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية منى عوكل مراسل القاهرة الإخبارية في غزة مراسل القاهرة الاخبارية

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى وعلاقتها بحرب أكتوبر

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

عاجل.. الباز يفضح تضارب الروايات الإسرائيلية عن دور مصر فى عملية "طوفان الأقصى"

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء