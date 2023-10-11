الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلانا فى إسرائيل إلى 8 حتى الآن

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن حصيلة الضحايا الفرنسيين في الهجمات التي وقعت في إسرائيل بلغت حتى الآن 8 و20 آخرين في عداد المفقودين، "من المحتمل أن يكون تم اختطاف بعضهم"، محذرة من أن هذا العدد قد يرتفع.

 

وقالت كولونا "أشعر بحزن شديد عند إبلاغكم بأنه في الوقت الحالي، نأسف لمقتل ثمانية من مواطنينا في هذه الهجمات وليس لدينا أخبار عن 20 آخرين"، من بينهم على الأقل طفل واحد.

 

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية، الخميس المقبل، لإجلاء فرنسيين من إسرائيل.

أعلنت وزيرة الخارجية الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إسرائيل كولونا طفل

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