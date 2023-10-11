الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلانا فى إسرائيل إلى 8 حتى الآن

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن حصيلة الضحايا الفرنسيين في الهجمات التي وقعت في إسرائيل بلغت حتى الآن 8 و20 آخرين في عداد المفقودين، "من المحتمل أن يكون تم اختطاف بعضهم"، محذرة من أن هذا العدد قد يرتفع.

وقالت كولونا "أشعر بحزن شديد عند إبلاغكم بأنه في الوقت الحالي، نأسف لمقتل ثمانية من مواطنينا في هذه الهجمات وليس لدينا أخبار عن 20 آخرين"، من بينهم على الأقل طفل واحد.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية، الخميس المقبل، لإجلاء فرنسيين من إسرائيل.