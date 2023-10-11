أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت يكشف جرائم الاحتلال على الحدود اللبنانية

تكثف قناة “القاهرة الإخبارية” من تغطيتها المميزة للأزمة الدائرة في الأراضي المحتلة، من خلال شبكة من المراسلين من داخل فلسطين ولبنان وعدد من الدول المحيطة.

وخلال الفترة الماضية استطاع أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” في لبنان، نقل تغطية بشكل مختلف للمجازر والجرائم الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان

وتمكن أحمد سنجاب خلال الفترة الماضية من رصد الكثير من التفاصيل بدقة على الحدود اللبنانية، ليربط التفاصيل مع زملائه من داخل الأراضي المحتلة ويعطي للمشاهد وجبة إعلامية مميزة.

أحمد سنجاب استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في الأراضي اللبنانية، حيث عمل مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان، ومع بداية انطلاق “القاهرة الإخبارية” قبل عام من الآن عين مراسلا للقاهرة الإخبارية من بيروت ونجح في نقل الكثير من الأحداث منها الأزمة المالية وغيرها.

وقبل قليل قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية هناك، ونراها رأي العين من المناطق المرتفعة في لبنان.

وأضاف خلال إفادة له على الهواء، أن هناك عددًا من القوات الراجلة ودوريات تسير في هذه المناطق المطلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ووجود الجنود الإسرائيليين على أبراج المراقبة بجانب الكاميرات المنتشرة على الأبراج ذاتها، التي تعمل بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستنفار الأمني لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الأسمنتية.

وأوضح أن قوات يونيفيل رصدت إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، كما شهدت المنطقة نفسها تسللا لمسلحين إلى داخل إسرائيل وتسببت في مشكلة، وهناك عمليات تمشيط من قوات يونيفيل لكن المساحات شاسعة.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية” أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أيضًا داخل الأراضي اللبنانية وتحديدًا في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، بجانب تيسير دوريات لبنانية تسير على الشريط الحدودي، ودوريات تجوب القرى والمناطق تحسبًا لأي عمليات تطلق منها أو صواريخ تطلق منها أو حتى أى أمور تسير التوتر مرة أخرى.