الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بسبب حريق شديد.. تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن

مطار لوتن بلندن
مطار لوتن بلندن

أوقف مطار لندن لوتن الدولي، اليوم الأربعاء، جميع الرحلات الجوية، بسبب حريق اندلع في موقف السيارات التابع للمطار.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، جرى تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن بسبب حريق كبير في أحد مواقف السيارات التابعة له.

وقال متحدث باسم المطار إن خدمات الطوارئ كانت تستجيب للحريق في صالة انتظار السيارات رقم 2، وتم تقييد الوصول إلى المطار.

وأظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت ألسنة اللهب الضخمة والدخان المتصاعد من الطابق العلوي للمبنى متعدد الطوابق.

وحضرت خدمة الإسعاف بشرق إنجلترا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وطلب المطار من المواطنين عدم السفر إلى الموقع.

لوتن لندن مطار لندن بى بى سى الرحلات الجوية

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى وعلاقتها بحرب أكتوبر

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

عاجل.. الباز يفضح تضارب الروايات الإسرائيلية عن دور مصر فى عملية "طوفان الأقصى"

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء