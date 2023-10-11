الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء أيمن حب الدين لـ "الشاهد": حرب 1973 تمت بالسلاح الدفاعى ضد السلاح الهجومى لإسرائيل

اللواء أيمن حب الدين
اللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن الهدف الثاني للاتحاد السوفيتي من إمدادها لمصر بأسلحة قديمة، هو إطالة أمد الحرب بين مصر وإسرائيل بحيث يكون له حليف، لتحقيق أهدافه. 

وأضاف اللواء أيمن حب الدين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “إكسترا نيوز extra news”، أن فكر الاتحاد السوفيتي الاستراتيجي هو ألا يجعلنا نهاجم، حيث كان لا يعطينا سلاح هجومي بالمرة"، لافتًا إلى أن حرب 1973 تمت بالسلاح الدفاعي ضد السلاح الهجومي لإسرائيل.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء أيمن حب الدين برنامج الشاهد حرب اكتوبر نصر أكتوبر الاتحاد السوفيتي

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