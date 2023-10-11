الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن حب الدين لـ"الشاهد": مصر لم تكن قادرة على مواجهة الطيران الإسرائيلى عام 1970

اللواء أيمن حب الدين
اللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن القيادة المصرية أيقنت في عام 1970 أن مصر غير قادرة على مواجهة سلاح الطيران الإسرائيلي. 

وأضاف اللواء أيمن حب الدين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن روسيا لم تكن تمد مصر بالسلاح على الرغم من أنها حليف لها، لافتًا إلى أن أمريكا حليفة إسرائيل وتمدها بأحدث الأسلحة. 

لقاء عبدالناصر بالقيادة السياسية الروسية 

وأشار إلى اجتماع الكنيست الإسرائيلي وقراره بتزويد الضغط على مصر ليسمع القيادة السياسية في القاهرة  صوت القنابل والدانات أثناء نزولها، فيجبرهم على المباحثات المباشرة مع إسرائيل، ومن ثم بدأوا بعمل غارات “بحر البقر ودهشور”، أي أصبح يضرب في العمق المدني، ومن هنا قرر رئيس الجمهورية الرئيس جمال عبدالناصر السفر ومعه وزير الدفاع في 25 يناير 1970 إلى روسيا، واجتمع مع القيادة السياسية في روسيا وقال إنه فاض به الكيل، وسيبدأ في ترك المنطقة لتصبحوا أنتم ليسوا بحلفائي ومن ثم أذهب إلى أمريكا لحل المشكلة، ومن هنا سيسخر الاتحاد السوفييتي الكثير بفضهم التحالف معنا.

وتابع: "الرئيس جمال عبدالناصر قال للقيادة الروسية أنتم لا تعطونا أسلحة ونحن بحاجة إلى سلاح وطائرات وصواريخ وأسلحة هجومية لا أمتلك طائرات تذهب حتى العريش".

سلاح الطيران الإسرائيلي جمال عبدالناصر روسيا حرب الإستنزاف برنامج الشاهد

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