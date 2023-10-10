عدنان أبوحسنة: خروج مقر المفوض العام لأونروا عن العمل بسبب القصف الإسرائيلى

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لأونروا، إنه خلال الحروب السابقة على غزة تعرضت مؤسسات الأنروا للإصابة من الضربات الإسرائيلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن 18 منشأة 12 مدرسة تعرضت للضرب، وبعض الفلسطينيين أصيبوا بجراح بأماكن مجاورة للأونروا.

وتابع، أنه عندما يخرج مقر المفوض العام وهو الأكثر حماية عن العمل بسبب قصف مناطق ملاصقة أدت لأضرار بالمبنى الذي تدار منه الأونروا في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن عمليات القصف والتدمير تؤدي لتجهير آلاف الفلسطينيين ولا يوجد مكان يذهبوا إليه سوى مدارس الأونروا.

170 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا

وأشار إلى أن 170 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا، وهي هجرة داخلية والبعض لجأ لأقاربهم، موضحًا أن استمرار الأوضاع بهذه الطريقة ويوجد تراكم كبير للطاقة السلبية في غزة والتي حذرنا منها كثيرًا؛ لأنها ستؤدي إلى موجات عنف.