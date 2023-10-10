الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من تحالف العمل الأهلى التنموى

التحالف الوطني في
التحالف الوطني في ضيافة حملة السيسي الانتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، والذي بدأ اللقاء بالترحيب بهم في زيارتهم لمقر الحملة، موجهًا لهم الشكر والتقدير على الدور المؤثر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العمل الخدمي والتنموي في جميع ربوع مصر.

وأشاد فوزي بتجربة التحالف الوطني الفريدة من نوعها، خصوصًا في دوره لدعم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن استدامة العمل الأهلي على مدار العام وفي جميع محافظات الجمهورية له أثره الفعّال الظاهر في خدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني له ثِقل كبير في ربوع الجمهورية، مثمنًا قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لما يكفله من غطاء تشريعي تمكن من جهات جمعها مختلفة للتنسيق والتعاون وهو ما يعبر عن الإرادة السياسية الداعمة.

من جانبه، أكد وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال اللقاء أن تواجدهم بدافع المسئولية الوطنية، إذ أنه مظلة تستوعب الجميع، كما أن قانون التحالف وقانون العمل الأهلي نظم إمكانية التطوع والعمل المجتمعي، ووفقًا لذلك وانطلاقًا من حقهم في إطلاق مبادرات توعوية للمشاركة في الشأن العام، سيسعى التحالف على العمل على رفع الوعي وتعزيزه، فضلًا عن إقامة المؤتمرات المختلفة، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.

وأضاف وفد التحالف الوطني، أنهم بالفعل لديهم نشاطات وجولات تقوم على دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية؛ لممارسة حقوقهم الانتخابية من خلال مبادرة "انزل شارك"، التي التي تم إطلاقها.

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