السلطات الصحية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 900 بينهم 260 طفلًا و230 سيدة

أكدت السلطات الصحية بغزة، أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 900 بينهم 260 طفلًا و230 سيدة، وإصابة 4600 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كانت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، قالت إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليصل إلى 788 شهيدًا ونحو 4 آلاف مصاب، جراء قصف قوات الاحتلال على المباني العامة داخل قطاع غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي العشوائي لم يشمل المباني العامة فقط، بل تعرّضّت عدة مستشفيات داخل قطاع غزة للقصف من بينها مستشفى بيت حانون الذي تعرض لقصف طائرات الاحتلال، وجزء من مستشفى الشفاء وهو أكبر مستشفى موجود والذي بات عمله صعبًا في الوقت الحالي جدًا بسبب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة في العلاجات، لافتةً إلى وجود 12 مستشفى تستقبل الحالات جميعها جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي.