الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير شئون الأسرى السابق: المقاومة الفلسطينية أعطت نتنياهو درسًا قاسيًا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى السابق، إنّ حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي سيتم الإعلان عنها، هي حكومة حرب، وشكلت فقط لهذه الغاية ولن تكون أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الاسرائيليين عقب الهزيمة الكبرى التي لحقت بهم يحاولون إظهار تماسكهم الداخلي وعلى الأقل تماسك الجبهة الداخلية، لا سيما أن الشعب الاسرائيلي ما زال مصدومًا من هول الهزيمة التي لحقت به وبجيشه.

 

وأضاف "العجرمي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحكومة هي شكل من أشكال إظهار الوحدة في مواجهة غزة والفلسطينيين في هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حكومات الوحدة في إسرائيل يسمونها حكومات شلل وطني، بمعنى أنها لن تستطيع أن تقوم بأي شيء، ولكن كعادتها إسرائيل عندما تشن حروبًا تشكل حكومات تشارك فيها كل الاطراف كي يتحمل الكل مسئوليته، حتى لا تقع المسئولية على الحكومة القائمة.

 

وأكد وزير شئون الأسرى السابق أنّ المقاومة الفلسطينية أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو درسًا قاسيًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بالهزيمة الإسرائيلية وتريد رد الاعتبار لهم. 

 

وأوضح “العجرمي”، أن ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لا يدفع إلا لخراب إسرائيل وما قامت به الحكومة الإسرائيلية كان سببًا في إقامة الحرب المندلعة، فهو بتصريحاته وسعيه لتسليح المستوطنين سيقود المنطقة إلى نيران جديدة، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال الضفة الغربية هي مشتعلة بشكل عام، ولن تحقق إسرائيل سوى المزيد من الخسائر.

 

 وعن أسباب هزيمة إسرائيل، أشار “العجريم”، إلى أن أحد أسباب انهيار الجيش الإسرائيلي هو أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال وضباطه يركضون خلف المستوطنين من أجل حمايتهم ويتركون التدريب والمهام العسكرية الحقيقية، وبالتالي عمليات وجود المستوطنين ونشر عدد كبير من الجيش لحمايتهم والتغطية على اعتداءاتهم هو أمر يضر بالجيش الإسرائيلي ويبعدها عن الجبهات التي من المفروض أن تكون موجودة فيها، مؤكدًا أن الفلسطينيين ليس لديهم ما يخسرونه.

 

حكومة الطوارئ الاسرائيلية حكومة حرب الهزيمة الكبرى القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية الهزيمة الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: مصر لن تتخلى عنا.. والقاهرة تمارس كل جهدها لوقف هذا العدوان

خبير عسكرى: الاجتياح البرى الإسرائيلى لفلسطين سيحدث قريبًا.. ولبنان ليست على الحياد

إعلام لبنانى: إسرائيل تهاجم قرية فى مدينة الظاهرية قرب الحدود

مراسل القاهرة الإخبارية: حالة من الاستنفار الأمنى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجانبين

إطلاق نار فى سديروت ملفسيم قرب الحدود مع قطاع غزة

يونيفيل: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

جيش الاحتلال: اعترضنا 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة

مراسلة القاهرة الإخبارية: القبة الحديدية لم تعترض صواريخ المقاومة المتجهة لعسقلان

الأكثر قراءة

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

عاجل.. "خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

المقاومة تنفذ وعدها.. رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان (فيديو)

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

هل اقترب يوم القيامة بسبب الحرب مع اليهود؟.. عالم أزهرى يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مناقشات بين وزير الخارجية ونظيريه اليوناني والتونسي حول التصعيد الإسرائيلى في غزة

شكرى: جهود مصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين عبر معبر رفح

اتصال مع نظيره الإيرانى.. وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع الجارى بين الفلسطينيين وإسرائيل