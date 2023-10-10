"الإصلاح والنهضة" يحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية

حذر حزب الإصلاح والنهضة، من مخاطر التصعيد الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

ويحمل حزب الإصلاح والنهضة سلطات الاحتلال، تبعات ما يجري على الأرض في غزة بسبب ما أقدمت عليه من استفزازات خلال الفترة السابقة، موضحًا أن تلك الاستفزازات لا تزيد الوضع إلا سوءًا.

الإصلاح والنهضة يحذر من مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية

كما يدعو حزب الإصلاح والنهضة كافة الفصائل الفلسطينية على نبذ خلافاتها البينية والسعي في سبيل توحيد الصف الفلسطيني نحو استرداد الأراضي المحتلة والعودة إلى مائدة المفاوضات على خلفية حل الدولتين وحدود 1967.