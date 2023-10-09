الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يستنكر تحرير أنصار أحد المرشحين المحتملين توكيلات مزوَّرة

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

استنكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تحرير 8 أفراد توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية  بنطاق محافظات "الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس".

هذا التصرف يعد جريمة

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مثل هذا التصرف يعد جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

وانتقد هذه الممارسات متسائلا كيف يمكن الثقة في مرشح تقوم حملته بتزوير التوكيلات؟ وكيف يمكن ائتمان شخص كهذا على مستقبل ١٠٠ مليون مواطن أو أن يسمح له بأن يكون رأس السلطة في بلد عريق بحجم مصر؟

ودعا رئيس الإصلاح والنهضة المرشح المحتمل إلى إعلان موقفه من تلك الممارسات خاصة أنها ليست المخالفة الأولى بعد تعدي أنصاره على موظفي الشهر العقاري في وقت سابق، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.

وسبق أن صرّح مصدر أمنى بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

"596" نسخة من التوكيلات المزورة

وقد عثر بحوزتهم على إجمالى "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.

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