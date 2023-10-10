الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفود الكيانات الشبابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرسمي بالقاهرة، وفدًا من عدد من الكيانات الشبابية.

كان في استقبال الوفود المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني.

وبدأ اللقاء بتوجيه التحية للكيانات الشبابية على تشريفهم لمقر الحملة، مؤكدًا أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

وأشار فوزي إلى أن دور الكيانات الشبابية مهم وحيوي في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

من جانبه، أكد وفد الكيانات الشبابية، أنهم بالفعل قاموا بعقد لقاءات حوارية فعّالة مع الشباب لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة وأهمية دورهم في الممارسة السياسية، مع قيامهم بتوحيد الكيانات الشبابية على قلب واحد، مشيرين إلى أنهم بصدد تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والتوعوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجولات الميدانية لإعلام المواطنين بما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في مصر بمختلف محافظاتها.

وأشار ممثلو الكيانات الشبابية إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات والفعاليات التوعوية قد تمتد أيضًا إلى المصريين في الخارج، خاصةً لما تمتلكه من كوادر ذات حيوية وخبرة هدفها الأول والأساسي مصلحة الوطن، فضلا عن إطلاق حملة "شارك بصوتك" لتوعية المواطنين بدورهم في التصويت ومباشرة حقهم في الانتخابات.



