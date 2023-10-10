الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفود الكيانات الشبابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرسمي بالقاهرة، وفدًا من عدد من الكيانات الشبابية.

كان في استقبال الوفود المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني.

وبدأ اللقاء بتوجيه التحية للكيانات الشبابية على تشريفهم لمقر الحملة، مؤكدًا أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

وأشار فوزي إلى أن دور الكيانات الشبابية مهم وحيوي في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

من جانبه، أكد وفد الكيانات الشبابية، أنهم بالفعل قاموا بعقد لقاءات حوارية فعّالة مع الشباب لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة وأهمية دورهم في الممارسة السياسية، مع قيامهم بتوحيد الكيانات الشبابية على قلب واحد، مشيرين إلى أنهم بصدد تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والتوعوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجولات الميدانية لإعلام المواطنين بما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في مصر بمختلف محافظاتها.

وأشار ممثلو الكيانات الشبابية إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات والفعاليات التوعوية قد تمتد أيضًا إلى المصريين في الخارج، خاصةً لما تمتلكه من كوادر ذات حيوية وخبرة هدفها الأول والأساسي مصلحة الوطن، فضلا عن إطلاق حملة "شارك بصوتك" لتوعية المواطنين بدورهم في التصويت ومباشرة حقهم في الانتخابات.


 

 

مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حملة السيسي الانتخابية الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء