الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هند الضاوى توضح لـ"إكسترا نيوز" دور مصر التاريخى فى دعم الأشقاء العرب

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قالت هند الضاوي، المتخصصة في الشئون العربية والدولية، إن مصر دورها تاريخي لكل المنطقة العربية وليس فقط لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وإن ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، يستهدف مصر وأمنها القومي وقواتها المسلحة.

وأضافت "الضاوي" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الثلاثاء، أن مصر تحاول بكافة الطرق دعم الفلسطينيين والحفاظ على ثوابت القضية، والتواصل أيضًا مع كافة الجهات الدولية المعنية وأطراف الصراع، من أجل الوصول إلى التهدئة المطلوبة، وعدم تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، وعدم السماح أيضًا لدفع الفلسطينيين إلى النزوح؛ لأن هذا هو الهدف الرئيسي لدى الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت، أن ما يعوّل عليه الفلسطينيون والأشقاء العرب الآن هو دور مصر، فهي الدولة الوحيدة القادرة على تقديم الدعم وإيقاف هذه الحرب عند هذا الحد، في حالة عدم تدخل أطراف أخرى، فالمحاولات مستمرة من قِبل مصر للوصول إلى صيغة تفاهم بين قطاع غزة والإسرائيليين.

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