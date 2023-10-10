الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اتصال مع نظيره الإيرانى.. وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع الجارى بين الفلسطينيين وإسرائيل

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا، اليوم الثلاثاء، من الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، حيث تمت مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلًا عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة. 

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لا سيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطًا نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه. 

وحذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

من جانبه، فقد أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

غزة وزير الخارجية سامح شكري إيران التصعيد الإسرائيلي

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