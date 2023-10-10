عضو الأزهر الإلكترونى: الأب الذى يفرط فى حقوق أبنائه "آثم"

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الكثير من الآباء قد يرتكبون خطأ كبيرا من خلال التمييز في ما بين الأبناء وبعضهم.

وأضاف عرفة خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، عبر قناة cbc، أنه على سبيل المثال قد يحب الأب الابن الكبير بعض الشيء، وكذلك من الممكن أن تحب الأم الابن الأصغر، لافتا إلى أنه يوجد من بين الآباء من رزقه الله سبحانه وتعالى بالولد والفتاة،، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والرسل كانوا يتزوجون ولديهم زوجة وأولاد، وبالتالي فإن هذا يعتبر استمتاعا بما أعده الله سبحانه وتعالى.

التفريط في حقوق الأبناء

وأشار إلى أن تضييع حقوق الأبناء والتفريط فيها يعتبر إثما، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقود".