بينهم سيدة.. الحبس 6 سنوات لـ3 متهمين خطفوا شخصًا فى البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن 6 سنوات لاتهامهم بخطف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم في البدرشين.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 51172 لسنة 2022، للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه محمد. م، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل المتهمة الحادية عشرة بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين أجبروا المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء على توقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، والتعدي على حرمة حياته، وأن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد بأن 3 أشخاص خطفوه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها الصادر.