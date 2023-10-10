الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم سيدة.. الحبس 6 سنوات لـ3 متهمين خطفوا شخصًا فى البدرشين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن 6 سنوات لاتهامهم بخطف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم في البدرشين.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 51172 لسنة 2022، للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه محمد. م، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل المتهمة الحادية عشرة بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين أجبروا المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء على توقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، والتعدي على حرمة حياته، وأن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد بأن 3 أشخاص خطفوه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها الصادر.

محكمة جنايات الجيزة 3 متهمين سيدة السجن 6 سنوات خطف

مواد متعلقة

حيثيات السجن المؤبد على متهم في قضية "التخابر مع داعش"

السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء