رسميًا.. دييجو ألونسو مديرًا فنيًا لـ إشبيلية بدلًا لـ مينديليبار

كشف نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأندلسي.

وكان إشبيلية قد أعلن إقالة خوسيه لويس مينديليبار من تدريب الفريق، لسوء النتائج منذ بداية الموسم.

وأعلن نادي إشبيلية عبر موقعه الإلكتروني تعيين الأوروجواياني دييجو ألونسو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لـ مينديليبار، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي الأندلسي أنهم توصلوا إلى اتفاق يقضي بأن يصبح الأوروجواياني المدرب الجديد للفريق الأندلسي حتى نهاية الموسم.

وسيقود دييجو ألونسو أول جلسة تدريبية له مع فريقه الجديد، المقرر إجراؤها في الساعة 8:00 مساءً في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية.

يُذكر أن آخر تجربة تدريبية لـ دييجو ألونسو، كانت تدريب منتخب أوروجواي، قبل أن يرحل عن منصبه في فبراير 2023، بعد أن فشل معهم في اجتياز دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسبق لـ ألونسو تدريب فرق بينارول الأوروجواياني، باتشوكا ومونتيري المكسيكي، وإنتر ميامي الأمريكي.