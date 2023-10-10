"كهرباء مصر الوسطي" تنتهي من تغذية مشروعات استراتيجية بتكلفة تصل لمليار جنيه

كشفت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير بتكلفة إجمالية تتخطى 1.02 مليار جنيه.

وقامت الشركة باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الأداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء، والذي يؤدى إلى إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، حيث تم افتتاح 12 مركز خدمة جديد إضافة الى الاستمرار في تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمة للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين وقد تم تركيب 650814 عداد كودى من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كوديه منذ اطلاق المنصه الموحده لخدمات الكهرباء .

كما قامت الشركة بعقد ندوات عن التوعية بالترشيد للطاقة واجراءات تحسين كفاءة الطاقة وعمل مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية الواقعة بنطاق الشركة من حيث الترشيد فى (الإضاءة – استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة – استخدام الطاقة الشمسية )، وكذلك إجراء دراسة على المدارس والمبانى الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة، هذا بالاضافه الى تقديم الدعم الفنى والتعاقد مع 62 محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام 2022/2023 بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافى القياس.

وفى مجال تطوير مجهودات الشركة في التحول الرقمى، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ميكنة التحصيل بنسبة 100% على مستوى جميع أفرع الشركة، كما الانتهاء من تفعيل الفاتورة الالكترونيه بالإضافة إلى تطوير وتحديث برنامج الشئون المالية بقاعدة بيانات موحدة مركزية على خادم رئيسى بإدارة الشركة وربطه بالقطاعات.