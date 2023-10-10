الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء مصر الوسطي" تنتهي من تغذية مشروعات استراتيجية بتكلفة تصل لمليار جنيه

توزيع الكهرباء
توزيع الكهرباء

كشفت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير بتكلفة إجمالية تتخطى 1.02 مليار جنيه.

وقامت الشركة باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الأداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء، والذي يؤدى إلى إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، حيث تم افتتاح 12 مركز خدمة جديد إضافة الى الاستمرار في تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمة للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين وقد تم تركيب 650814 عداد كودى من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كوديه منذ اطلاق المنصه الموحده لخدمات الكهرباء  .

كما قامت الشركة بعقد ندوات عن التوعية بالترشيد للطاقة واجراءات تحسين كفاءة الطاقة وعمل مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية الواقعة بنطاق الشركة من حيث الترشيد فى (الإضاءة – استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة – استخدام الطاقة الشمسية )، وكذلك  إجراء دراسة على المدارس والمبانى الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة، هذا بالاضافه الى تقديم الدعم الفنى والتعاقد مع 62 محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام 2022/2023 بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافى القياس.

وفى مجال تطوير مجهودات الشركة في التحول الرقمى، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ميكنة التحصيل بنسبة 100% على مستوى جميع أفرع الشركة، كما الانتهاء من تفعيل الفاتورة الالكترونيه بالإضافة إلى تطوير وتحديث برنامج الشئون المالية بقاعدة بيانات موحدة مركزية على خادم رئيسى بإدارة الشركة وربطه بالقطاعات.

رأفت شمعة الكهرباء كهرباء مصر الوسطي توزيع الكهرباء وزارة الكهرباء

مواد متعلقة

كهرباء مصر الوسطى تنتهى من تركيب 651 ألف عداد كودى

الأكثر قراءة

"التحالف الوطنى" يجهز قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم الشعب الفلسطينى

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

«دولة فلسطينية فى سيناء».. كل شىء عن خطة «الجنرال أيلاند» المشبوهة

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"لجان المقاومة": دعوات إسرائيل للتهجير إلى سيناء فاشلة.. والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

متحدث الجيش الإسرائيلى: نؤكد أنه لا يوجد أى دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان غزة نحو مصر