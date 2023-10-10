الجمهور يلتف حول أحمد العوضى أثناء تصويره فيلم "الإسكندرانى" (فيديو)

التف عدد كبير من جمهور محبي الفنان أحمد العوضي حوله في أحد شوارع الإسكندرية أثناء تواجده هناك لتصوير مشاهده، ضمن أحداث فيلم “الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف.

ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو جديدًا يظهر فيه وهو وسط جمهوره بالإسكندرية ويقومون بالتقاط الصور التذكارية رفقته وعلق على الفيديو قائلًا: “ألف حمد وشكر لله علي حب إخواتي استقبال عظيم من إخواتي الإسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندراني ألف ألف ألف شكر على حبكم وحبي ليكم قد واكتر كمان ألف األف شكر”.

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.