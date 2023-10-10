الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة "ديلر المطرية" للجنايات بتهمة الإتجار فى المخدرات

مخدر الحشيش وفرد
مخدر الحشيش وفرد خرطوش

قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

ونجحت اجهزة الأمن في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على كمية من “مخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

نيابة المطرية محكمة الجنايات وزارة الداخلية قسم شرطة المطرية مديرية امن القاهرة

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