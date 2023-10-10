الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنتهي غدًا الأربعاء الموافق 11\10\2023 موعد تقديم الطلب الكتابي الخاص بإجراء الكشوفات الطبية لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمن القرار رقم 9 لسنة 2023  التي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تلك الشروط وتضمنت:

أولًا: يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها الكائن بشارع الصحة بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة.

ثانيًا: يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

ثالثًا: يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة- غير قابل للاسترداد- مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

رابعًا: تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطابًا بذلك، متضمنًا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي:

1- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.

2- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

3- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وستجرى جميع التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بأحد تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.

خامسًا: يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

الكشوفات الطبية راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول

وزير الداخلية يوافق على منح 20 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

بعد ضبط تشكيل لتزوير التوكيلات الرئاسية.. نص عقوبات تزوير المحررات الرسمية

خبير قانونى: السجن عقوبة التزوير فى التوكيلات الانتخابية ولن يُعتد بها

موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023 وأبرز الحضور

بالأسماء.. تعيين 90 مندوبًا مساعدًا من المتظلمين بهيئة قضايا الدولة

"الوطنية للانتخابات": انتهاء اليوم الرابع لتلقى أوراق مرشحى الرئاسة

الأكثر قراءة

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

غدًا.. الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

متحدث الجيش الإسرائيلى: نؤكد أنه لا يوجد أى دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان غزة نحو مصر

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر