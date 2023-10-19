الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا سيحدث بأمريكا بعد عزل رئيس النواب لأول مرة في التاريخ؟

عزل رئيس النواب
عزل رئيس النواب

العديد من الارتدادات والتأثيرات السلبية تنتظر الساحة السياسية الأمريكية بعد عزل رئيس نوابها لأول مرة في التاريخ، هذا ما أوضحته الدراسة التي أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حيث قالت أن عزل مكارثي هو سابقة تاريخية لم تشهدها أمريكا من قبل تدفع إلى المزيد من التأزم والتعقد وتنذر بالعديد من السيناريوهات المتوقعة.

فصل جديد من الانقسام السياسي

وأشارت الدراسة بعنوان (عزل “مكارثي”: سابقة تاريخية وارتدادات متوقعة على الساحة الأمريكية) إلى أن عزل رئيس النواب الأمريكي كيفين مكارثي يوم 3 أكتوبر الجاري بموافقة 216 نائب ورفض 210 نائب يعد انعكاس جديد لتعاظم حالة الانقسام السياسي في أمريكا. موضحة أن هذه السابقة التاريخية لمجلس النواب الأمريكي منذ 234 سنة ستخلق فصل جديد من الانقسام السياسي حيث أن الساحة الأمريكية تشهد انقسامًا سياسيًا بالفعل منذ أحداث اقتحام مبنى الكونجرس عام 2021.

معركة سياسية جديدة داخل الكونجرس

وأضافت الدراسة أن عزل مكارثي من الممكن أن يعيد إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين والمعتدلين من جانب وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب آخر. مشيرة إلى أنه سيخلق ضبابية حول من يخلف مكارثي مما سيتسبب في خلق معركة سياسية جديدة لاختيار الكونجرس لرئيسه في ضوء تعدد المرشحين المتوقعين حيث من المتوقع أن جيم جوردن وتوم إيمير وستيف سكاليس وكيفين هيرن سيرشحون أنفسهم وفقًا لما تداولته وسائل إعلام أمريكية.

تقليل المساعدات لأوكرانيا

تقدم أمريكا لأوكرانيا كافة أشكال الدعم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وهو ما دفع بعض الجمهوريين إلى تقديم دعوات بتقليص هذه المساعدات أو وقفها، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير الذي أيده مجلس النواب لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر مع عدم تضمينه توفير أموالًا إضافية لمساعدة أوكرانيا. 

لذلك، أكدت الدراسة أنه من المرجح ألا يخصص خليفة مكارثي أموالًا لدعم أوكرانيا خوفًا من مواجهة مصير مشابه لمكارثي وهو ما سيترتب عليه - على الأرجح - خلافات في الفترة المقبلة.

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