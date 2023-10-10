شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة صادمة للغاية إلى جماهير الأهلي قبل انطلاق بطولة السوبر "ليج" الدوري الإفريقي، في نسخته الأولى.

شوبير: كريم فؤاد يغيب عن مواجهتي الأهلي وسيمبا بالسوبر "ليج"

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "كريم فؤاد يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، الأهلي سيفتقد اللاعب في مواجهتي سيمبا التنزاني بالسوبر (ليج)".

وأضاف: "كريم سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع، ربما تصل المدة إلى شهر بالكامل، خاصة أنه المرة الثانية على التوالي، التي يتعرض فيها اللاعب للإصابة بالضامة".

وأردف: "كريم فؤاد حظه سيئ جدًا، فبعدما عاد وشارك مع الأهلي في المباريات الأهلي الأخيرة وتألق، تعوده الإصابة من جديد".

واختتم قائلًا: "اللاعب كان غايب عن الأهلي لمدة سنة بسبب إصابة الركبة أيضًا".

وتجدر الإشارة إلى أن كريم فؤاد قد عاد للمشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة، وتحديدًا في مباراتي المصري بالدوري الممتاز، وسان جورج في إياب دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدفًا في مواجهة بطل إثيوبيا.

وفي السياق ذاته، تأكد غياب كريم فؤاد عن مواجهتي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب وإياب ربع نهائي السوبر "ليج" (الدوري الإفريقي)، يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام وهنا بالقاهرة يوم 24 من الشهر ذاته.

ويلعب الفائز من مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي البطولة.

وتعد بطولة السوبر "ليج" هي الأولى تاريخيًا، وأحدث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خلال الموسم الجاري "2023 /2024".

ويشارك المارد الأحمر في المسابقة القارية بعد نتائجه المميزة ووصوله لنهائيات دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في النسخة الأربعة الأخيرة، وحصد اللقب في 3 منها، أعوام 2020 أمام غريمه التقليدي الزمالك بقاضية محمد مجدي أفشة الشهير، و2021 على حساب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي بنتيجة 3/0، وأخيرًا الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3/2).