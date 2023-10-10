إزالة تعديات وتحصين ماشية.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٤ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣ وحتى ٩ أكتوبر الجاري.

قوافل بيطرية بالجيزة



وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية بمركزي أبوالنمرس والبدرشين، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية لتوعية المربين، فضلا عن شن حملات علي أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 9.5 طن مضبوطات لحوم مذبوحة خارج المجازر ومستوردة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع معهد بحوث القطن وكلية الزراعه جامعة المنوفية ومزارعى القطن، يوما حقليا لجنى محصول القطن، كذلك تمت ازالة (8) حالات تعد على الأراضي الزراعية، وإطلاق قافلة زراعية بأشمون، بالتعاون مع كلية الزراعة واستهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات.

التأمين على الماشية في كفرالشيخ

وأطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفرالشيخ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية قافلة بيطرية مجانية مشتركة، حيث قدمت كل الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على حقول الارز، ومتابعة عمليات كبس وتجميع القش، كما واصلت مديرية الطب البيطرى، متابعة أعمال لجان التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمركز المنصورة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية عن الانتهاء من تحصين 20 ألفا و282 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 1039 حيوانا، كما شنت أيضا المديرية 27 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 65 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط طن و53 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

دورة تدريبية في الإسكندرية

فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عن ختام فاعليات الدورة التدريبية بعنوان: إدارة الأزمات البيئية الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات جنى القطن، وأعمال مكافحة القوارض، فضلًا عن متابعة زراعات بنجر السكر، وعقد ندوة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان للتعريف بمبادرة نحو حياة أفضل.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الإدارات الزراعية، للاطمئنان على سير وانتظام العمل بها، كما تمت متابعة جني حقل نموذجى لمحصول القطن، بمركز كفرسعد، والمرور على الزراعات، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز واستغلاله وتدويره، كذلك عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعا مع العاملين لبحث خطة العمل الأسبوعية وعرض ما تم إنجازه، كما تم تفقد الزراعات والصوب، وإطلاق قافلتين زراعيتين تنمويتين لزيارة عدد من المزارع بالطور ورأس سدر، ولقاء المزارعين وعقد ورش وحلقات توعوية.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر عن استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات بجميع مدن المحافظة وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية علي مستوي المحافظة.، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم مؤتمرا حاشدا للنهوض بزراعات القمح بمقر الإدارة الزراعية بطامية بحضور عدد كبير من المزارعين، كما تم تفقد حلقات ومراكز تجميع القطن للاطمئنان على منظومة تسويق الاقطان والتأكيد على مراجعة اعمال استلام وفرز ووزن القطن.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط متابعتها لزراعات الرمان بمركز البداري، كما عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، اجتماعًا مع مديرى الإدارات لتقييم أول أسبوع من الحملة القومية للتحصين والتوعية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والترقيم والتسجيل ووضع مستهدف للاسبوع الحالى، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، شن حملات مكثفة بصورة أسبوعية لحماية الثروة الحيوانية بالصعيد وإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية فى مدن الأقصر.