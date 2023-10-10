وزير الداخلية: إعداد خريجات جدد إيمانًا بقدرة المرأة المصرية على خوض جميع الميادين

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة حرصت على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض الأمن، ومن ذلك استكمال منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة كلية الشرطة، وذلك تجسيدًا لتوافق السياسات الأمنية مع ثوابت العمل الأمني.

وأوضح توفيق، خلال كلمته في فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة تمثل في إتاحة المناهج والتواصل الفعال بين عناصر منظومة التعليم الأمني الإلكترونية، بما يسهم في اكتساب الطالب ثقافة التعليم الذاتي والتكيف مع تحديات العصر.

وتابع: "إضافة إلى تطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد كلية الشرطة، وفقًا لأحدث المعايير والنظم، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التدريبية وتعظيم مخرجاتها واستكمال الجهود في ربط المقررات والمناهج الشرطية بالجوانب التطبيقية، بهدف تأهيل الطلبة للتعامل مع مختلف المواقف عقب تخرجهم، وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية بتدريب كوادر الوزارة في المجالات الأمنية المختلفة".

واستكمل: "اليوم تكتمل جوانب المنظومة، والوقوف أمام أول دفعة من الطالبات خريجات كلية الحقوق والتربية الرياضية، واللاتي حصلن على درجة الماجستير في العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل القانوني، حيث تم إعدادهن بدنيًا وذهنيًا، بما يتناسب مع العمل في مختلف المجالات الأمنية، إيمانًا بقدرة المرأة المصرية على خوض كل الميادين، وليكتمل وضع أساس بناء شرطة عصرية تستطيع مواجهة التطور اللامحدود في آليات الجريمة انعكاسًا للطفرة التي يشهدها العالم في علوم التكنولوجيا".