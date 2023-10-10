محافظ أسيوط يبحث جاهزية معدات الطوارئ مع مسئولى الأزمات ورؤساء المراكز

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث وإدارتها بالشكل الأمثل والسيطرة عليها، في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كل المعدات، وعمل رفع كفاءة لتلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها، لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وبحضور الدكتور يحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط، والقوصية، ومنفلوط، وأسيوط، وأبوتيج، وصدفا، والغنايم، والبداري، وساحل سليم، والفتح، وأبنوب.

التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء على إدارة أي أزمة، فضلا عن الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها.

ووجه المحافظ بتشكيل لجان الحصر الدقيق لكل المعدات والمهمات والعناصر الفنية الخاصة بأعمال الإغاثة بكل جهة، مع ضرورة إيضاح كفاءة المعدة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات، بالإضافة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة، بحيث يكون قادرًا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

أهمية إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري

وأكد "سعد" على أهمية إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد والتدريب لكل القطاعات لإدارة الأزمات، وذلك منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه، فضلًا عن المرور على المنشآت الحكومية، والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة، وتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من أمن وسلامة المنشآت وتشكيل فرق مدربة لمجابهة والحد من أية أخطار قد تحدث، مشددًا على متابعته المستمرة لهذا الملف.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين كل الجهات والجاهزية التامة لأية أزمات، مع المراجعة المستمرة لكل الخطط، واستمرارية التدريب لإكساب العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية المهارات والخبرات اللازمة، موضحًا أن أمن وسلامة المواطنين مسئوليتنا جميعًا تنفيذًا لخطط الدولة واستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

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