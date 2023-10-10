الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الشرقية" تعلن الاستنفار لضبط انتظام الدراسة بالمراحل الدراسية

الدكتور سيد الجنيدى
الدكتور سيد الجنيدى

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإداراة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، حالة الاستنفار التام بكافة الإدارات التعليمية وتشكيل لجان ثلاثية من ديوان عام المنطقة لمتابعة استقرار الدراسة من خلال التأكد من استكمال نصاب المعلمين، وتخضير الدروس طبقا للمناهج المقررة وتسليم الكتب الدراسية لكافة الصفوف وعدم قيدها بدفع المصروفات الدراسية وحصرالعجز والزيادة علي أرض الواقع بجانب تفعيل كافة الأنشطة.

لجان المتابعة تجوب إدارات الأزهر التعليمية بالشرقية

وقال الجنيدي، أن لجان المتابعة تجوب كافة الإدارات التعليمية بلا استثناء مع تسليم تقرير مفصل عن كل زيارة منوها أنه لن يسمح بأي تقصير بأي حال من الأحوال.

وكان رئيس المنطقة قد ترأس لجنة متابعة  صباح اليوم بإدارة ديرب نجم التعليمة  للتأكد من استقرارالدراسة بمختلف المراحل 

وفى سياق متصل، افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، المركز الإلكتروني لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادات الأزهرية بمقر ديوان عام المنطقة، بعد تجهيزه ورفع كفاءته ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف.

وقال إن المركز تم تزَويده بسرعة إنترنت فائقة وَتم الاستعانة بأفضل المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور.

من جهته، أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن المركز تم تزويده بثلاثة منافذ رئيسية لإصدار بيانات النجاح للشهادات، فالمنفد الأول لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، َوالمنفذ الثاني لاستخراج بيانات الثانوية الأزهرية "فتيات"، والثالث لاستخراج بيانات النجاح للثانوية الأزهرية "بنين"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات.

كما قال محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، إنه تم رفع كفاءة الأجهزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف، حيث تم تزويد المركز بأربعة خطوط لتمكين المركز من استخراج بيانات النجاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية منذ عام ٢٠١٣م  حتى العام الدراسي الحالي.

منطقة الشرقية الأزهرية استقرار الدراسة الإدارات التعليمية حصرالعجز المصروفات الدراسية

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