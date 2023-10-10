محافظ مطروح يوزع حقائب مدرسية وجواكت وأحذية على طلاب أولى بالرعاية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله، مدير عام الأبنية التعليمية.

وتفقد محافظ مطروح عدد من الفصول والاستماع لشرح المعلمين للطلاب ومدى الفهم والاستيعاب، وكذلك الاطمئنان على وصول وتوزيع الوجبة المدرسية على الطلاب ومدى جودتها وإقبال الطلاب الذين أشادوا بجودتها وانتظام توزيعها عليهم.

دراسة أعمال إحلال وتجديد المبنى القديم

كما تفقد محافظ مطروح مبنى المدرسة موجها لمدير عام الأبنية التعليمية بدراسة أعمال إحلال وتجديد للمبنى القديم من أرضي وطابق وزيادة الارتفاع، وكذلك استغلال الفراغات بما يسمح بزيادة أعداد الفصول وتقليل الكثافات مع الحفاظ على مساحات الملعب والمساحات الخضراء ومناطق العاب الأطفال.

حقيبة مدرسية وجاكت شتوى وأحذية رياضية

وفي نهاية الجولة التفقدية، وزع محافظ مطروح حقائب مدرسية وجاكت شتوى وأحذية رياضية على عدد من الطلاب الأيتام والأولى بالرعاية.

افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي

وفي سياق آخر، كان قد افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع أول أيام العام الدراسى الجديد بمحافظة مطروح، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بعزبة الحاج على، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبدالله، مدير عام الأبنية التعليمية، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، ومجدى المنشاوى، مدير إدارة مطروح التعليمية.

حقائب وأدوات مدرسية

وأهدى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي حقائب وأدوات مدرسية وسط فرحة الطلاب، مقدمًا التهنئة إلى طلاب المدرسة الجديدة على افتتاحها وبداية العام الدراسي الجديد، مطالبًا بالحفاظ على المدرسة، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا سعيدًا.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح