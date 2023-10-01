الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مع أول أيام العام الدراسى الجديد بمحافظة مطروح، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بعزبة الحاج على، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبدالله، مدير عام الأبنية التعليمية، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، ومجدى المنشاوى، مدير إدارة مطروح التعليمية. 

وأهدى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي حقائب وأدوات مدرسية وسط فرحة الطلاب، مقدمًا التهنئة إلى طلاب المدرسة الجديدة على افتتاحها وبداية العام الدراسى الجديد، مطالبًا بالحفاظ على المدرسة، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا سعيدًا. 

- دخول 9 مدارس الخدمة 

وأوضح المهندس طارق عبدالله، مدير عام الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح، أن عدد المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التى نفذتها الأبنية التعليمية بالمحافظة إنشاء جديد بعدد ٩ مدارس ومنها مدرسة الكيلو ٨ تعليم أساسى بمطروح، أرضى و٤ أدوار علوى توسع رأسي بعدد ٢٢ فصلًا بتكلفة  ٩،٣ مليون جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على بمطروح تعليم أساسى أرضى ودور علوى توسع أفقي بعدد ١١ فصلًا بتكلفة ٩،٣ مليون جنيه، وذلك ضمن دخول إجمالى ١٨ مدرسة وإنشاء جديد وتوسعة بإجمالى عدد ٢٢٦ فصلًا بتكلفة إجمالية ١٢٧،٤ مليون جنيه، مع الانتهاء من صيانة ٨ مدارس أخرى.

- ٨٥٧ مدرسة تستقبل نحو ١٨٠ ألف طالب

وأكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدارس المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بعدد ٨٥٧ مدرسة جاهزة لاستقبال نحو ١٨٠ ألف طالب على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد، مع المرور الدورى ومتابعة جداول وتوزيع المدرسين والطلاب وفقًا لجدول الحضور مع الأسبوع الأول للدراسة. 

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العام الدراسى الجديد محافظ مطروح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى مطروح تسليم حقائب مدرسية

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