الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص يتاجرون بالنقد الأجنبى بالمنوفية

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة النقد الأجنبي قطاع الأمن العام

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