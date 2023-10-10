الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طالبات كلية الشرطة تقدمن عروض رياضة الباركور والمهارات القتالية أمام الرئيس السيسى

طالبات كلية الشرطة
طالبات كلية الشرطة

أدت الطالبات من خريجي أكاديمية الشرطة عروض اللياقة البدنية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حضوره الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليات الشرطة.

وتضمن الاحتفال تقديم الطلبة من مختلف السنوات الدراسية عروضًا قتالية تُظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف.

وقدمت الطالبات نماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تُظهر مدى استيعابهن لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف، التي يمكن أن يتعرضن لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهن بها.

ومن ضمن الرياضات التي قام بها خريجو أكاديمية الشرطة هي رياضة الباركور، وهي رياضة تعتمد على القفز من مسافات طويلة وعالية، والمهارات القتالية، والرماية واقتحام المبان.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى أهالي خريجي أكاديمية الشرطة لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي كليات الشرطة

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة