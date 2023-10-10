طالبات كلية الشرطة تقدمن عروض رياضة الباركور والمهارات القتالية أمام الرئيس السيسى

أدت الطالبات من خريجي أكاديمية الشرطة عروض اللياقة البدنية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حضوره الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليات الشرطة.

وتضمن الاحتفال تقديم الطلبة من مختلف السنوات الدراسية عروضًا قتالية تُظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف.

وقدمت الطالبات نماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تُظهر مدى استيعابهن لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف، التي يمكن أن يتعرضن لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهن بها.

ومن ضمن الرياضات التي قام بها خريجو أكاديمية الشرطة هي رياضة الباركور، وهي رياضة تعتمد على القفز من مسافات طويلة وعالية، والمهارات القتالية، والرماية واقتحام المبان.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى أهالي خريجي أكاديمية الشرطة لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.